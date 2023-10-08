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В Израиле зафиксировали шесть прямых попаданий ракет ХАМАС по Сдероту

В Израиле зафиксировали шесть прямых попаданий ракет ХАМАС по Сдероту

Зафиксировано шесть прямых попаданий ракет палестинского движения ХАМАС по Сдероту. Об этом сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на службу скорой помощи Израиля Маген Давид Адом в воскресенье, 8 октября.

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