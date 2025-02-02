Ольга Любимова обсудила укрепление культурных связей с коллегами из Омана

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с генеральным секретарем Генерального секретариата Совета министров, членом Совета директоров Королевского оперного театра Маската Камилем бен Фахадом Аль-Саидом.
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