Криптобиржа криптодеривативов Deribit переезжает в Дубай после получения одобрения VARA

Одна из крупнейших в мире криптобирж, Deribit, специализирующаяся на опционах и фьючерсах на криптовалюты, включая Биткойн (BTC), переезжает в Дубай после получения нового одобрения от местных регулирующих органов.
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