В России рекордно выросла стоимость бензина АИ-95 Рост цен на топливо зафиксировали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
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В России рекордно выросла стоимость бензина АИ-95 Рост цен на топливо зафиксировали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
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