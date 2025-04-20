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В России рекордно выросла стоимость бензина АИ-95

В России рекордно выросла стоимость бензина АИ-95 Рост цен на топливо зафиксировали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

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