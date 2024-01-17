Из-за непогоды в Германии были приостановлены сотни рейсов

Ледяной дождь в центральной и южной Германии в среду привел к блокированию сотен самолетов и ограничил железнодорожное сообщение, а метеорологические службы предупредили о скользких дорогах и сильном снегопаде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии