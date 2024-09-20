Собянин рассказал, как в Москве тестируют медицинские сервисы на базе ИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что искусственный интеллект уверенно входит в практику московского здравоохранения, становясь базовой технологией диагностики и лечения пациентов в соответствии с задачами Стратегии развития московского здравоохранения до 2030 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии