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За прошедшие сутки сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели две поисково-спасательных операции

За прошедшие сутки сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели две поисково-спасательных операции

Так, вчера, в 15:05 в службу спасения поступила информация о том, что турист, во время прогулки по мысу Меганом (городской округ Судак), оказался на участке с сыпучим грунтом, не может осуществлять дальнейшее передвижение как вверх, так и вниз.

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