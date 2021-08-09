За прошедшие сутки сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели две поисково-спасательных операции

Так, вчера, в 15:05 в службу спасения поступила информация о том, что турист, во время прогулки по мысу Меганом (городской округ Судак), оказался на участке с сыпучим грунтом, не может осуществлять дальнейшее передвижение как вверх, так и вниз.
Так, вчера, в 15:05 в службу спасения поступила информация о том, что турист, во время прогулки по мысу Меганом (городской округ Судак), оказался на участке с сыпучим грунтом, не может осуществлять дальнейшее передвижение как вверх, так и вниз.
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