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Царьград

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Александр Ревва покинул Россию семьей после объявленного бойкота на ТВ

Александр Ревва покинул Россию семьей после объявленного бойкота на ТВ

Александр Ревва, критикующий спецоперацию, ненадолго вернулся в Россию, чтобы попробовать заработать в новогодние праздники.

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Комментарии
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Надежда Белугина
К этому несколько лет вели нашу страну, превращая в бесталанную и неспособную что-то из себя представлять. Певцы - фанерщики, не важно, умеешь ли ты петь, умей двигаться. А поющих замечательными голосами - полстраны. Театралами сделали прохожих, не имеющих отношения к театру. Эстрадной тусовке, держащей всё под контролем, нужны были в окружении бездари, которые не потеснили бы стареющие знаменитости своими талантами.
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17 час.
ах
александр холявка
не могу терпеть этого озабоченного . урод и мразь
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17 час.
И
Ирина
По-моему это один из отвратительнейших типов в их тусовке.
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1 час.

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