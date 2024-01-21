Александр Ревва покинул Россию семьей после объявленного бойкота на ТВ

Надежда Белугина

К этому несколько лет вели нашу страну, превращая в бесталанную и неспособную что-то из себя представлять. Певцы - фанерщики, не важно, умеешь ли ты петь, умей двигаться. А поющих замечательными голосами - полстраны. Театралами сделали прохожих, не имеющих отношения к театру. Эстрадной тусовке, держащей всё под контролем, нужны были в окружении бездари, которые не потеснили бы стареющие знаменитости своими талантами.