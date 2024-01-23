Пункт сбора одежды для жителей Донбасса открыли в Искитиме

Как рассказала управляющая делами администрации Искитима Ольга Смирнова, открыть пункт сбора вещей решено было после общения с искитимскими военнослужащими, которые сейчас проходят службу в зоне спецоперации.
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