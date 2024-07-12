За «убитую» в Приморье дорогу, где застряли туристы, взялась прокуратура

Уссурийская городская прокуратура проведут проверку состояния дороги, где ранее провели ремонтные работы и застрял автобус с туристами, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.
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