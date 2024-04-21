На Украине задержали военных, застреливших полицейского в Винницкой области

Украинские военнослужащие, убившие полицейского в Винницкой области. Обложка © Telegram / «Политика Страны» Под Одессой задержали двоих украинских военнослужащих, расстрелявших полицейского на блокпосту в Винницкой области.
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