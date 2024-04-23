Собянин: «Московская техническая школа» запустила новое направление обучения

С 2021 года обучение на проекте прошли более 2,2 тыс. человек Новое направление обучения, нацеленное на освоение актуальных подходов в производстве, запущено в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ), всего в проекте прошли обучение свыше 2,2 тыс.
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