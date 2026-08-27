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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дисквалификацию игроков Аргентины за финал ЧМ-2026 распространят и на товарищеские матчи. ФИФА удовлетворила запрос AFA

Товарищеские матчи будут зачтены в срок дисквалификации игроков сборной Аргентины, отстраненных за поведение в финале ЧМ-2026 .

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