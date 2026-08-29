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Пронедра

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Зачем военкоматы получат полные сведения на военнообязанных и родственников

Зачем военкоматы получат полные сведения на военнообязанных и родственников

Минобороны России подготовило проект приказа, позволяющий уполномоченным должностным лицам запрашивать расширенные сведения о гражданах и их близких.

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