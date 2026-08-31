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Царьград

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Росгосцирк представит уникальную программу на МФМ в Екатеринбурге

Росгосцирк представит уникальную программу на МФМ в Екатеринбурге

Росгосцирк и цирк-шапито Демидовых подготовили экстремальное шоу для Международного фестиваля молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября на стадионе "Екатеринбург-арена".

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