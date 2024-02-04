ВС РФ улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении

РИАМО - 4 фев. На краснолиманском направлении спецоперации слаженными действиями военных из подразделений группировки «Центр» ВС РФ улучшено положение по переднему краю, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
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