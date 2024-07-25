Нетаньяху сделал Трампу предложение, от которого сложно отказаться

Визит главы военного кабинета Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, нде он ввступил на заседании Конгресса США, ознаменовался рядом важных символических жестов.
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Визит главы военного кабинета Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, нде он ввступил на заседании Конгресса США, ознаменовался рядом важных символических жестов.
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