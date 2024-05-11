11 мая отмечает День рождения Депутат Тульской областной Думы Илья Степанов

11 мая отмечает День рождения Депутат Тульской областной Думы 7-го созыва, заместитель-председателя комитета по экономической политике и финансам, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Илья Степанов.
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