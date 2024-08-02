Америка не знает как помочь Украине победить

Фото: ria.ru Из американского издания Responsible Statecraft стали известны подробности о том, что администрация президента США Джо Байдена не имеет четкой стратегии по Украине, несмотря на выделение Киеву $61 миллиарда.
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