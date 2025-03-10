Избранный премьер Канады Карни заявил, что страна никогда не станет частью США

Канада никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа. Об этом в официальном обращении заявил новый глава правящей партии либералов Канады Марк Карни, его слова приводит Reuters.
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