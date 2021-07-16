Экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до «Шереметьево» станут ездить чаще

Фото: mos.ruРасписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево» с 16 по 18 июля изменится из-за планового ремонта на железной дороге, из-за чего экспресс-автобусы от станции метро «Ховрино» станут курсировать чаще.