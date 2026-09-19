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Арендованный два месяца назад вратарь «Ювентуса» Грабара выбыл из-за травмы крестообразной связки

Арендованный два месяца назад вратарь «Ювентуса» Грабара выбыл из-за травмы крестообразной связки

Голкипер «Ювентуса» Камиль Грабара получил травму крестообразной связки колена во время сегодняшней тренировки, сообщила пресс-служба туринского клуба.

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