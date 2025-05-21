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Российские выпускники придумали почетную церемонию передачи школьного туалета

Российские выпускники придумали почетную церемонию передачи школьного туалета

В российских школах среди выпускников распространился новый флешмоб: прощание с учебным заведением сопровождается шуточной церемонией передачи школьного туалета младшим классам.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
отмечать выпускной со стаканом алкоголя это традиция была широко распространена в совдепии - все пацаны, а иногда и девчонки, напивались порой до свинячьего состояния...пьянство в совдепии это было повседневно и массово.. если для взрослых это было обыденно , то молодёжь к пьянству приучивалась с малолетства.. детский и подростковый алкоголизм сопровождал камуноидный режим все 70 лет
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