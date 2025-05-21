Российские выпускники придумали почетную церемонию передачи школьного туалета

Ингерман Ланская

отмечать выпускной со стаканом алкоголя это традиция была широко распространена в совдепии - все пацаны, а иногда и девчонки, напивались порой до свинячьего состояния...пьянство в совдепии это было повседневно и массово.. если для взрослых это было обыденно , то молодёжь к пьянству приучивалась с малолетства.. детский и подростковый алкоголизм сопровождал камуноидный режим все 70 лет