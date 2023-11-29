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Европа окончательно «расчехлилась»: премьер Болгарии сказал, что надо «расширить владения ЕС до Урала»

Европа окончательно «расчехлилась»: премьер Болгарии сказал, что надо «расширить владения ЕС до Урала»

Сказать, что Европа «расчехлилась» – это, в общем-то, ничего не сказать! Тут даже не то, что «маски сброшены», а уже просто объявляется откровенный «поход на Восток» с целью захвата чужих земель и ресурсов, короче говоря – жизненного пространства.

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