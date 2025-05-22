Франция и Китай призвали к немедленному прекращению огня на Украине

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выразили единую позицию в отношении конфликта на Украине, призвав к немедленному и безоговорочному прекращению огня.
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