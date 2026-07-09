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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ангелина Мельникова о криминале в Чикаго: «Когда живешь в России, кажется, что мир везде такой же безопасный»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что не всегда чувствовала себя безопасно в Чикаго.

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