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Нижегородская правда

235 подписчиков

Большинство пропавших людей находят по бумажным объявлениям

Поисковики до сих пор продолжает активно использовать традиционные методы для поиска людей. В интервью ТАСС глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что бумажные ориентировки остаются основным инструментом.

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