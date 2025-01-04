Мэр Одессы на двух стульях: «Пушкин — не Путин»

Павел Бадаев 3 января 2024 г., 22:01 И часа не проходит, чтобы СМИ и телеграм-помойки депутата-проститутки Алексея Гончаренко не пылесосили (здесь должно быть другое слово) мэра Одессы Геннадия Труханова.