Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Скандал на Украине: начальник военкомата фиктивно мобилизовал уклонистов

Скандал на Украине: начальник военкомата фиктивно мобилизовал уклонистов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении начальнику Могилёв-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) в Винницкой области.

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