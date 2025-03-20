Похоже, Hollow Knight: Silksong готовится к выходу в апреле-июне 2025 года В своем последн...

Похоже, Hollow Knight: Silksong готовится к выходу в апреле-июне 2025 годаВ своем последнем видео на YouTube известный инсайдер и создатель контента eXtas1s заявил, что выход Hollow Knight: Silksong запланирован на апрель, май или июнь 2025 года.
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