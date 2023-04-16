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Подразделения ПВО ТОФ заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота

Подразделения ПВО ТОФ заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота

Во время маршей личный состав отработал задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также обнаружение воздушных целей расчетами комплексов «Панцирь-С».

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