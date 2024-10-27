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Актер из сериала «Сваты» погиб в ДТП незадолго до своего 49-летия

Актер из сериала «Сваты» погиб в ДТП незадолго до своего 49-летия

Жизнь сыгравшего в сериале «Сваты» актера оборвалась в Севастополе. Максим Шпаковский попал в ночное ДТП и получил тяжелейше травмы, от которых скончался, сообщили драматическом театре Черноморского флота, где он служил.

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