Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • igor laptev
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Зеленский мешает уже всем: его устранят, а пакт о прекращении огня подпишет Залужный

Зеленский мешает уже всем: его устранят, а пакт о прекращении огня подпишет Залужный

Статья 83 Конституции Украины, на которую так любит ссылаться Владимир Зеленский в оправдание своего сверхсрочного президентства, говорит исключительно и только о сроках полномочий в условиях официально объявленных чрезвычайного или военного положения САМОЙ Верховной рады и никакого другого органа.

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Комментарии
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Юрий анин
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13 час.
Вадим Абдурашитов
Какое прекращение огня!????! Только пакт о капитуляции!!!
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7 час.
Андрей Якобюк
амероанглопидоры, должны все сдохнуть
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5 час.

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