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Царьград

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21-летняя Карен Кюллесё стала самой молодой лыжницей на Южном полюсе

21-летняя Карен Кюллесё стала самой молодой лыжницей на Южном полюсе

21-летняя норвежка Карен Кюллесё установила мировой рекорд, став самой молодой женщиной в мире, самостоятельно достигшей Южного полюса на лыжах.

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