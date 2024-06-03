В российском регионе накрыт крупный наркокартель

В Челябинске полиция задержала ОПГ из 38 наркосбытчиков, изъято 24 кг веществ В Челябинске сотрудники полиции пресекли преступную деятельность крупного наркокартеля, занимавшегося сбытом запрещенных веществ в Московской, Ленинградской, Свердловской, Тверской, Тульской областях.
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