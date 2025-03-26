"До безобразия доходит". Эксперт оценил идею сократить социальную потребительскую корзину

Экономист заявил amic.ru, что регулирование цен на товары нужно сочетать с поддержкой производителей, чтобы, например, огурцы не стоили бешеных денег Планы законодателей изменить список социально значимых товаров должны сопровождаться мерами поддержки производителей и контролем за политикой торговых сетей, заявил в беседе с amic.