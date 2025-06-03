В России обновят более 3 тысяч км дорог к образовательным и досуговым учреждениям

Большинство объектов планируют сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года. В 2025 году в России приведут в нормативное состояние более 3 тысяч километров региональных и местных дорог, ведущих к детским садам, школам и другим образовательным и досуговым учреждениям.