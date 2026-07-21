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Царьград

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Baza: русские дети заразились вирусом Коксаки в отеле Турции

Baza: русские дети заразились вирусом Коксаки в отеле Турции

В Турции в отеле IC Santai Family Resort русские дети заболели вирусом Коксаки. Семья Анны столкнулась с трудностями в получении медицинской помощи, и только после четырех дней пребывания у детей проявились симптомы.

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