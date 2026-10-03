Хегсет: США могут поддерживать блокаду Ирана столько, сколько потребуется

Армия Соединенных Штатов может поддерживать морскую блокаду Ирана так долго, как это потребуется. Об этом этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.
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