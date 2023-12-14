Определились все участники 1/8 Лиги чемпионов

Footballufo.ru Стали известны все клубы-участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.Победители отборочных групп вошли в число сеяных команд, ими стали немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", а также испанские "Реал", "Барселона", "Реал Сосьедад" и "Атлетико".