Арктическая группировка Северного флота проведет учения на островах Земли Франца-Иосифа

МУРМАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Корабли и суда арктической группировки Северного флота прибыли к островам архипелага Земля Франца-Иосифа, где проведут спасательные учения и отработают высадку десанта в Арктике.
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