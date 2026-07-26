В Сумской области на полигоне из-за издевательств умерли более 30 мобилизованных солдат ВСУ

Речь идёт о небоевых потерях среди насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.В Сумской области в июле на полигоне в лесном массиве около села Казацкое скончались более 30 мобилизованных военнослужащих ВСУ.
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