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Царьград

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В Сумской области на полигоне из-за издевательств умерли более 30 мобилизованных солдат ВСУ

В Сумской области на полигоне из-за издевательств умерли более 30 мобилизованных солдат ВСУ

Речь идёт о небоевых потерях среди насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.В Сумской области в июле на полигоне в лесном массиве около села Казацкое скончались более 30 мобилизованных военнослужащих ВСУ.

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