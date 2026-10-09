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Царьград

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Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 метров в секунду

Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 метров в секунду

В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности.В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

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