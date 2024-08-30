В Каменском районе из-за горящей нефтебазы введён режим повышенной готовности

Спасатели тушат возгорание круглосуточно.В Каменском районе Ростовской области уже вторые сутки полыхает пожар на нефтебазе неподалёку от посёлка Молодёжный.
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