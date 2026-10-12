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Нижегородская правда

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Всероссийский форум по сохранению исторической памяти в Нижнем Новгороде объединил около 500 участников

Всероссийский форум по сохранению исторической памяти в Нижнем Новгороде объединил около 500 участников

В Нижнем Новгороде на площадке школы № 55 состоялся Всероссийский форум «Образы прошлого, ценности настоящего, смыслы будущего».

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