Для 15 научно-образовательных центров выделили гранты

Общая сумма составляет более 2,8 млрд рублей. Какие проблемы есть в научном секторе и хватит ли этой финансовой поддержки для их решения?Более 2,8 млрд рублей направят на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня.
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