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Международный открытый форум «Жуков. Наследие» пройдет в Музее Победы

Международный открытый форум «Жуков. Наследие» пройдет в Музее Победы

С 26 по 28 ноября 2026 года состоится международный открытый форум «Жуков. Наследие», посвященный 130-летию со дня рождения полководца.

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