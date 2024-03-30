Сотрудники «Сахарово» рассказали про ситуацию с мигрантами: после теракта приходили с битами "Далеко не все едут сюда работать"

Светлана Ефименко

одни приезжают другие уезжают вообщем все опять станет как было! в садики не попасть, в школах для учителей мучение с учебой и не разговаривающих на русском все им россия должна и обязана! только они ни кому ни чего не должны! опять издеваться будут над нашими детьми к девочкам приставать и насиловать! и все этим "квалифицированным специалистам"будет сходить с рук! если сидять в верхах их защита, а наших детей все по б😂😂оку!