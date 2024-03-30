Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сотрудники «Сахарово» рассказали про ситуацию с мигрантами: после теракта приходили с битами "Далеко не все едут сюда работать"

Сотрудники «Сахарово» рассказали про ситуацию с мигрантами: после теракта приходили с битами "Далеко не все едут сюда работать"

На днях по соцсетям разлетелось видео столпотворения, якобы снятое в многофункциональном миграционном центре «Сахарово».

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Комментарии
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Светлана Ефименко
одни приезжают другие уезжают вообщем все опять станет как было! в садики не попасть, в школах для учителей мучение с учебой и не разговаривающих на русском  все им россия должна и обязана!  только они ни кому ни чего  не должны! опять издеваться будут над нашими  детьми к девочкам приставать и насиловать! и все этим &quot;квалифицированным специалистам&quot;будет сходить с рук! если сидять в верхах их защита, а наших детей все по б😂😂оку!
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14 час.
Леонид Руси
Деньги идут на верх и генералам и полковникам и распространителям... Это бизнес такой. Тут миллионы каждый день крутятся.
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14 час.

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