Суд отказал в гражданском иске к Ивлеевой

Савеловский суд Москвы отказал предпринимателю и лидеру религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» Александру Морозову в иске к блогеру Анастасии Ивлеевой на десять миллионов рублей, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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