Минтранс упростит предрейсовый техконтроль водителям

Водители со стажем смогут сами проводить технический контроль транспортного средства перед рейсом. Соответствующий проект ведомственного приказа Минтранс России вынес на общественное обсуждение, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии